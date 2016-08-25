Чебоксары, 25 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг открепительных удостоверений в Чувашии, в котором оппозиция усматривает «организованное голосование» и мобилизацию избирателей, в случае низкой явки сыграет «большую роль», чем во время выборов 2011 года. Кроме того, на нынешних выборах в республике конкурентная борьба за протестного избирателя «будет особенно острой» «из-за наличия здесь сильного отделения «Справедливой России». Такое мнение высказал руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков. ИА REGNUM публикует комментарий эксперта.

cap.ru Выборы в Чебоксарах в 2015 году

Одной из самых обсуждаемых новостей на выборах в Чувашии остается заметное число желающих получить открепительные удостоверения. Ранее глава ЦИК республики Александр Цветков сообщал, что таковые были выданы лишь около 1,5 тысячи избирателей региона. Оппозиция доказывает, что среди таких граждан заметную часть составляют бюджетники и сотрудники крупных предприятий, то есть имеет место организованное голосование. Между тем в ходе нынешней парламентской кампании такая мобилизация избирателей может сыграть большую роль, чем во время предыдущих. Ведь пока ожидается более низкая явка избирателей, чем на думских выборах 2011 года. То есть доля «организованно проголосовавших» среди них может оказаться выше.

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Главные темы федеральной предвыборной кампании пока не определились. Уже по этой причине в поле зрения СМИ будут попадать высказывания кандидатов по локальным проблемам. Пока это в основном фоновые вопросы. Они позволяют региональным отделениям партий и кандидатам напомнить о себе, но всерьез мобилизовать избирателя вряд ли помогут. Как правило, серьезные предвыборные очки оппозиции приносят масштабные протестные кампании, обращенные к избирателям конкретного города или района. Подобным примером для Чувашии может служить тема открытия полигона ТБО (твёрдых бытовых отходов) в Новочебоксарске, поднятая «Справедливой Россией» накануне выборов в Госдуму РФ и Госсовет республики в 2011 году. Локальные темы, к которым обращаются участники нынешней предвыборной гонки в республике, пока отличаются куда меньшим резонансом.

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Ещё в начале кампании в прессу попадали новости о серии предвыборных конфликтов в республиканском отделении КПРФ. Скажем, в июле 2016 года сообщалось, что решение о самороспуске принял Ядринский райком этой партии. Поскольку до этого СМИ сообщали о такой же ситуации в Чебоксарском и Новочебоксарском горкомах, некоторые отмечали, что это создаст предвыборные проблемы для компартии в республике. Однако опыт показывает, что все несколько сложнее. Сами по себе внутрипартийные конфликты в региональных отделениях компартии на федеральные выборы влияют слабо. В ряде регионов, где такие конфликты происходили за некоторое время до думских выборов 2011 года, коммунисты даже улучшили свой результат. Другое дело, что конкуренция за протестного избирателя в Чувашии выше, чем во многих других регионах, из-за наличия здесь сильного отделения «Справедливой России». В ходе нынешней кампании эта конкурентная борьба будет особенно острой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в 2011 году явка в Чувашии составила 61,58%, в 2007 году — 70,6%, на выборах депутатов Госсовета Чувашии в 2006 году — 43,73% избирателей (в 2002 году — 38%).

Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой, от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолий Аксакову, который представляет, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл. В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков.