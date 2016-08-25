Москва, 25 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Московские школьники с 1 сентября 2016 года смогут заменить электронные карты на силиконовые браслеты для использования системы «Проход и питание», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента информационных технологий города. С помощью браслетов дети будут покупать еду в столовой и буфете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская школа

Браслеты изготовлены в 11 цветах из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застёжкой. На них изображён маленький совёнок — символ электронной карты школьника. Кроме того, каждая школа сможет брендировать браслет своим логотипом

«Замена карт на браслеты не является обязательной мерой: тут должны решать сами родители и руководство школы. Нужно понимать, что концептуально и функционально ничего не меняется. Есть система прохода по электронной карте, которая требует ключ доступа, чтобы ребенок прошел через турникет, оплачивал питание, и чтобы все это учитывалось. Сейчас для этого используется сервисная карта либо записывают приложение на соцкарту учащегося. Если родители решают, что с браслетами удобнее и лучше, то нужно обратиться в специальный центр, подведомственный департаменту образования, где дают все необходимые разъяснения», — пояснил пресс-секретарь департамента.

Напомним, в Москве система «Проход и питание» действует почти в трёх тысячах зданий образовательных учреждений: 1,7 тысячи зданий школ и 1,3 тысячи — дошкольных отделений. Весной 2016 года учащиеся трех столичных школ в пилотном проекте использовали браслеты вместо электронных карт.

По подсчетам департамента образования столицы, в этом учебном году к приему 1,35 млн учащихся подготовлены 630 школ и 55 колледжей города.