Киев, 25 августа, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации поставили перед собой цель включить Украину в состав «российской империи». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эксклюзивном интервью CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришелец

«Им (властям РФ) не нужен ни Донецк ни Луганск, им нужно, чтобы вся Украина стала частью российской империи, — сказал Порошенко. — Они хотят дестабилизировать систему глобальной безопасности в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики, которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от украинской власти территориями. В ответ на это представители Киева объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО) на территории Донбасса.

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