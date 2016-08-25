Оренбург, 25 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области на избирательных участках установят 1181 новую кабину для голосования. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов, что для проведения единого дня голосования Избирательной комиссией региона дополнительно закуплено 872 экземпляра односекционных кабин, 59 экземпляров двухсекционных кабин и 250 экземпляров трехсекционных кабин для голосования. Общая стоимость составила 7 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам Нальвадова, идет планомерный процесс обновления кабинок. Он также отметил, что на проведение избирательных кампаний в Заксобрание Оренбуржья и Госдуму РФ выделяется 115 рублей из областного бюджета и порядка 120 млн рублей — из федерального.

По данным облизбиркома, в единый день голосования на территории Оренбургской области будет работать 1765 избирательных участков. В настоящее время решается вопрос о дополнительном открытии двух временных избирательных участков: на железнодорожном вокзале и в СИЗО Оренбурга. На 1 января 2016 года в регионе зарегистрировано 1 млн 613 тыс. 512 избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября на территории Оренбургской области завершатся 43 избирательных кампании. Наиболее масштабными станут выборы в Заксобрание и Госдуму. Для голосования по двум избирательным кампаниям будет напечатано 6 млн 474 тыс. 400 бюллетеней.