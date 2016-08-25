Якутск, 25 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В МВД Якутии передана на рассмотрение поступившая в избирком республики жалоба на незаконную агитацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИКе региона, на этот раз в нарушении избирательного законодательства заподозрили кандидата в депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России», действующего депутата федерального парламента Федота Тумусова.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

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Более подробную информацию заместитель председателя регионального избиркома Екатерина Андреева, уполномоченная по работе со СМИ и возглавляющая рабочую группу по рассмотрению жалоб, предоставить корреспонденту ИА REGNUM в очередной раз отказалась, бросив телефонную трубку.

Как поясняет «Блокнот Якутска», поводом для обращения в МВД стало заявление штаба генерального директора компании «Якутскэнерго» Олега Тарасова, который баллотируется в Госдуму при поддержке партии «Родина». На страницах агитационных материалов Федота Тумусова конкуренты заметили фотографии многих известных людей республики и сочли это нарушением. Избирком региона обратился в МВД с просьбой изъять незаконные агитационные материалы.

По информации «Блокнота Якутска», подаче в ЦИК жалобы на кандидата-справедливоросса предшествовала встреча некоторых кандидатов в Госдуму по одномандатному округу с руководством республики, целью которой было противостоять Федоту Тумусову на выборах. Региональное СМИ также сообщает, что некоторым муниципальным отделениям «Единой России» было дано распоряжение помогать кандидату партии «Родина» Олегу Тарасову.

Отметим также, что в Якутии не теряют надежды восстановить участие госсоветника республики Андрея Борисова на выборах в Госдуму, баллотировавшегося самовыдвиженцем и снятого избиркомом после проверки подписей. Он оспаривает решение ЦИК Якутии, заседание по этому делу состоится в Верховном суде республики завтра, 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный политсовет «Единой России» не разрешил региональному отделению партии в Якутии выставить своего одномандатника. Провластным кандидатом должен был стать госсоветник республики, экс-министр культуры Андрей Борисов, но его отстранили от участия в выборах по решению избиркома 14 августа. Подписи за него, сбор которых в регионе сопровождался скандалом, не выдержали проверку избирательной комиссии.

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