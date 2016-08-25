Иркутск, 25 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Иркутской области дети, не дождавшись помощи взрослых, решили сами отремонтировать дорогу: в Усть-Куте дети отремонтировали дорогу в микрорайоне ЯГУ, чтобы можно было кататься на велосипедах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Как отмечает издание «Усть-Кут24», последний раз власти провели ямочный ремонт на этом участке дороги восемь лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние дорог в регионе давно вызывало вопросы у представителей общественности. В частности, участники инспекции Общероссийского народного фронта «Оценим качество дорог!» в прошлом году признали один из участков дороги в Иркутской области самым «убитым» в России. Дорога пролегала от Братска в Иркутской области до Кодинска в Красноярском крае. На преодоление 309 км участники экспедиции потратили 6,5 часа.

Стоит отметить, что в 2016 году на развитие дорог власти региона планировали направить более 7 млрд рублей. В мае 2016 года финансирование программы «Развитие дорожного хозяйства» Иркутской области было увеличено еще на 1,5 млрд рублей.