Владикавказ, 25 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии развивается рыбоводческая отрасль. Как сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM , на территории республики, где уже функционируют несколько крупных предприятий по производству товарной рыбы, появляются и небольшие фермерские хозяйства. Однако многие из них испытывают трудности с реализацией продукции.

Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

Рыбоводам РСО-Алания необходимо искать новые точки на рынке сбыта. Это вопрос подняли руководители рыбоводческих предприятий в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Рыба в регион завозится в больших объемах из соседних регионов, следовательно, жесткая конкуренция мешает североосетинским рыбоводам эффективно работать и получать прибыль. Предложено искать новые точки на рынке сбыта, чтобы выйти за пределы Северной Осетии.

В аграрном ведомстве обсудили также вопросы, связанные с работой отрасли, в том числе с возможностью увеличения объемов производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала на имеющихся водохранилищах и «Зарамагской ГЭС» на площади более 90 гектаров.

Отметим, что крупные рыбоводческие предприятия работают в Ардонском районе. Здесь находятся ООО «Алания-Фиш» и ФГБУ «Ардонский лососевый рыбный завод». По данным отдела сельского хозяйства районной администрации, в 2015 году коллектив «Алания-Фиш» добился неплохих результатов. На предприятии произведено 129 тонн товарной рыбы (форели).

Популяцию исчезающих рыб восстанавливает и увеличивает федеральное государственное предприятие «Ардонский лососевый рыбный завод». По словам специалистов, на сегодняшний день к этой популяции относится и каспийский лосось, занесенный в Красную книгу России. Браконьеры, в том числе и на территории Северной Осетии, с помощью электрических удочек и прочих приспособлений безжалостно уничтожают породу лососевых рыб. Однако количество мальков, которые выпускаются в реки и водоемы постоянно увеличивается.

Так, весной текущего года рыбозавод отправил в Моздокский район республики более 70 тысяч мальков каспийского лосося, которых выпустили в реку Терек. Лососевый завод в североосетинском городе Ардоне занимает ведущее место среди родственных предприятий. Точно такое же предприятие функционирует на территории Кабардино-Балкарии.