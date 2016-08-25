Москва, 25 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. С 16 по 22 августа потребительские цены в России выросли на 0,1% после нулевой динамики неделей ранее и двух недель дефляции. Об этом говорится в отчете, который опубликован на сайте Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Таким образом, рост потребительских цен в стране зафиксирован впервые за последние 4 недели. С 9 по 15 августа инфляция была нулевой, а с 26 июля по 1 августа и со 2 по 8 августа была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

«За прошедшую неделю (с 16 по 22 августа) цены на свинину выросли на 0,7%, кур — на 0,5%, молоко пастеризованное, творог, масло сливочное, маргарин и крупу гречневую — на 0,3%, — говорится в сообщении. — Вместе с тем рыба, рис, соль подешевели на 0,1−0,3%».

По оценке Росстата, цены на плодоовощную продукцию в РФ в среднем снизились на 3,4%.