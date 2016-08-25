Москва, 25 августа, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все же пробралась выше отметки 65,00, коснувшись 2-недельного максимума 65,15, в то время как Brent даже не смогла обновить однодневный минимум. Свою роль в происходящем сыграло несколько факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Причем все они будут иметь значение вплоть до конца недели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Во-первых, данные от Минэнерго США разочаровали инвесторов и надавили на нефть, ускорив падение российской валюты. Во-вторых, свою роль играет и рост геополитической напряженности в мире, традиционно сопровождаемый снижением спроса на рискованные валюты. В-третьих, пик налоговых выплат подходит к концу, и большинство экспортеров уже закупились рублями в нужных им объемах», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, даже если нефть приостановит движение вниз, пара USD/RUB еще может продолжить ход с ближайшей целью на отметке 65,80», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа биржевой курс доллара в начале торгов поднимался выше отметки 65 рублей. Утром доллар США поднимался до 65,07 рубля, но позже снизился до 64,93. По сравнению с предыдущим закрытием курс вырос на 33 копейки. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 26 копеек — до 73,33 рубля. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 25 августа: курс доллара США составляет 64,81 рубля, курс евро — 73,47 рубля.