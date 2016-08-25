Москва, 25 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины, который 24 августа вечером захватил банк на Большой Никитской улице в Москве, заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова. По ее словам, обвинение направят в суд в ближайшее время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват отделения «Ситибанка» в Москве

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«В ходе допроса задержанный заявил, что не собирался никого убивать, а только хотел своими действиями привлечь внимание общественности к своим проблемам», — приводит ее слова «Агентство Москва».

По факту захвата отделения «Ситибанка» в центре Москвы возбуждено уголовное дело по ст. «Захват заложников».

СМИ: Мужчина, захвативший заложников в Москве, может уйти от наказания

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, некий бизнесмен Арам Петросян захватил четырех заложников и грозил устроить взрыв в банке Москвы. Позже мужчина отпустил всех заложников и сдался сотрудникам полиции. Оперативники изъяли у злоумышленника муляж взрывного устройства.

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