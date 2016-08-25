Москва, 25 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Вопрос об аресте Арама Петросяна, обанкротившегося предпринимателя, захватившего 24 августа отделение «Ситибанка» (Москва, Большая Никитская улица), будет рассматриваться московским судом сегодня, 25 августа, передаёт НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват «Ситибанка»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа, в 18:45 мск Петросян захватил отделение банка, угрожая устроить взрыв. На шее у него была привязана коробка с торчащими проводами. Через три часа он сдался полиции и отпустил заложников — троих сотрудников и одного клиента банка.

По словам успевших покинуть отделение сотрудников и клиентов банка, Петросян был пьян. Сначала он просил открыть счёт, потом — встретиться с управляющим, а затем заявил, что ничего не имеет против деятельности банка и не собирается его грабить. Однако после этого он заявил, что пришел, чтобы «захватить банк».

Известно, что Петросян, раньше занимавшийся бизнесом, обанкротился. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» есть видеоролики, на которых Петросян предлагает активизировать поддержку малого и среднего бизнеса при непосредственном участии государства в лице федеральных структур. Также он призывал оказывать помощь бизнесменам, находящимся на грани банкротства или уже обанкротившимся.