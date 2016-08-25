Вашингтон, 25 августа, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Американские специалисты обнаружили новое аутоиммунное заболевание, связанное с нарушением в работе гена под названием Otulin. Ранее неизвестный недуг был диагностирован у детей из Пакистана и Турции и получил название отулипения, сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения США (NIH).

Виктор Васнецов. Дети разоряют гнёзда в лесу. 1874

По данным ученых, ген Otulin регулирует в организме выработку белка убиективина, который отвечает за борьбу с белками, вызывающими воспаления. Однако при мутации ген неправильно указывает белки, от которых организм должен избавиться, вследствие чего развивается заболевание.

Пациенты, у которых была выявлена отулипения, страдали от болей в суставах и кожных высыпаний. Пока медики предлагают лечить новое заболевание препаратами, применяемыми против псориаза и ревматоидного артрита.