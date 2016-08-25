Москва, 25 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. В России выставлена на продажу сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо», сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из инвестфондов.

shoplenta.ru Cеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо»

По данным источника агентства, основным претендентом на покупку сети на сегодняшний день является группа «Сафмар», которая, возможно, после сделки объединит «Эльдорадо» с принадлежащей ей «Техносилой».

Представитель компании Emma Capital, владеющей 20% «Эльдорадо», Павел Зуна подтвердил информацию о проведении «многосторонних» переговоров по продаже сети. При этом он не стал уточнять детали сделки и имена претендентов.

В свою очередь, в группе «Самфар» и в компании «Эльдорадо» комментариев по данному вопросу вообще не предоставили.