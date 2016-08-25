Красногорск, 25 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Московской области завершается сезон пребывания детей в летних лагерях отдыха. Вместе с этим в регионе подвели итоги исполнения законодательства при организации оздоровления юных жителей Подмосковья в таких лагерях. В ходе контрольных рейдов было выявлено свыше 700 различных нарушений законодательства — от проблем с документами до пренебрежения санитарными нормами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

По мнению члена Общественной палаты РФ, президента межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлии Зимовой, с изменением зоны ответственности руководителей лагерей, в области сменилось и личностное отношение людей к своим обязанностям.

«Не могу сказать, что детским оздоровительным лагерям уделяется мало внимания. Дело в личностном факторе, так как раньше все лагеря были в системе образования, и каждый человек, который брал ответственность за детей, подписывал такое количество документов, что у него даже мысли не было что-то из этого нарушить. Сейчас, так как все лагеря находятся в разных ведомствах или работают частно, у нас много людей, которые относятся к своему делу безответственно и делают как знают и умеют», — пояснила Зимова.

По мнению собеседника агентства, родители должны сами следить за тем, куда они отправляют своих детей, контролируя все аспекты их пребывания в лагере.

«Каждый должен сам следить, куда отправляет ребенка и отслеживать все, вплоть до отзывов в интернете. Если ты знаешь, чем в лагере занят твой ребенок и, что у него нет свободной минуты, то сразу все по-другому становится. Конечно, нужно подключать структуры из сферы образования, так как раньше все было немного по-другому», — заключила Зимова.

Как, в свою очередь, отмечается на официальном сайте прокуратуры РФ, в ходе последних проверок подмосковные прокуроры выявили более 700 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищённости объектов, кадрового обеспечения работы лагерей и лицензирования медицинской деятельности. Таким образом было остановлено незаконное функционирование 13 организаций и индивидуальных предпринимателей, принимавших детей вне несоблюдения установленных требований. В области было внесено 222 представления. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.

Отметим, что всего в области функционирует около 90 лагерей сезонного и круглогодичного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагической гибели школьников, отдыхающих в лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии, губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министерству социального развития с просьбой провести повторную ревизию детских лагерей на территории региона и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

После старта проверочной кампании в Сергиево-Посадском районе из-за многочисленных нарушений был закрыт несанкционированный летний лагерь «Комок», открытый на базе парк-отеля «Лафер Ренессанс». В лагере находились 56 детей.

В другом летнем оздоровительном лагере, организованного на территории деревни Чиверево Мытищинского района, не соблюдалась пожарная безопасность, отсутствовало необходимое количество средств пожаротушения. Помимо этого, в лагере находилось более 25 детей при разрешенном размещении 15 человек.

Детский военно-патриотический лагерь в Наро-Фоминском районе был открыт без согласования с уполномоченными органами. Там грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и нормы пожарной безопасности. Также допускался свободный доступ детей к открытому водоёму. Деятельность лагеря была приостановлена, а дети возвращены в семьи.

Помещение лагеря «Детский лагерь Политех» в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского района не соответствовали нормам пожарной безопасности. Заезд детей в лагерь был отменён.