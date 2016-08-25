Пекин, 25 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В КНР завершаются последние приготовления перед отправкой отряда спасателей в Италию, где 25 августа произошло землетрясение магнитудой 4,7 В центральную Италию будет направлен спецотряд из Ханчжоу, специалисты которого обладают обширным опытом в ликвидации последствий серьезных землетрясений.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

В ближайшие часы самолет со спасателями на борту вылетит из международного аэропорта Пудун, расположенного в Шанхае. К ночи китайские специалисты прибудут к месту ЧП.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы прибыть как можно скорее. Наша команда обладает всем необходимым оборудованием для спасения людей из-под завалов», — сообщил журналистам глава отряда спасателей Хэ Цзюнь.

Спасатели из Ханчжоу участвовали в ликвидации последствий землетрясений в Вэньчуане, Юйшу и Лудяне. Кроме того, команда неоднократно работала за пределами КНР, отряд привлекался для спасения людей в Непале и Эквадоре, пишет «Сина синьвэнь».

Власти КНР сообщили, что в случае необходимости в Италию могут быть переброшены еще несколько отрядов спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по информации департамента Гражданской обороны Италии, общее количество жертв землетрясения достигло 247.