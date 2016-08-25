Красноярск, 25 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Суд обязал красноярский городской совет рассмотреть вопрос о лишении полномочий пятерых депутатов, опоздавших с подачей декларации о доходах. В случае невыполнения решения суда горсовет может быть распущен. Решение по поводу полномочий депутатов-нарушителей должно быть принято на ближайшей сессии.

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В нарушении сроков подачи деклараций о доходах уличили пять депутатов: членов фракции «Патриоты России» Сергея Суртаева и Вячеслава Гордеева, членов объединения «За Красноярск» Владимира Егорова и Сергея Толмачева, а также справоросса Юрия Турова.

Как рассказал в интервью ИА REGNUM Гордеев, он намерен обжаловать решение суда. «По поводу решения суда я ничего не думаю, однозначно буду подавать апелляцию в Центральный суд как только выйдет полный текст решения», — сказал он.

Гордеев назвал позицию прокуратуры «не столько жесткой, сколько непонятной». «В заявлении прокуратура пишет, что депутаты не нарушили требования федерального закона, и при этом просит рассмотреть этот вопрос на сессии. В апелляции мы будем говорить о том, что при вынесении решения суд, на наш взгляд, нарушил наши права и права Красноярского городского совета и допустил процессуальные нарушения», — пояснил он.

«Неужели во всем крае нет более серьезных проблем, чем незначительное опоздание в подаче отчетности? Вот на эти проблемы и следовало бы обратить внимание прокуратуре и СМИ», — добавил собеседник ИА REGNUM.

Вопрос о полномочиях пятерых депутатов планировалось обсудить еще в июне, однако горсовет снял его с повестки. Теперь же сессия будет обязана удовлетворить представление прокурора. Ближайшее заседание городских парламентариев назначено на 6 сентября, но его повестка еще не сформирована.

Всего в красноярском горсовете 36 депутатов.