Москва, 25 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Кинокомпаниям, владеющим правами на съемки картин о супершпионе Джеймсе Бонде, предложено выбрать Крымский полуостров в качестве места для съемок нового фильма цикла. Соответствующее обращение кинематографистам, а также властям региона направил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» Рахман Янсуков, сообщает пресс-служба ассоциации.

studopedia.ru Российский полуостров Крым

В обращении Янсуков поясняет, что в Крыму есть возможности для решения кинематографических и мультимедийных задач любой сложности, кроме того, полуостров известен богатой природой, разнообразием климатических зон и наличием заповедников.

Глава «Аванти» отмечает, что съемки очередного фильма знаменитой серии привлекут в регион туристов, а также станут примером продуктивного сотрудничества предпринимателей из России, Великобритании и США, «вопреки имеющимся между странами политическим разногласиям».

В свою очередь, ассоциация готова обеспечить согласование всех вопросов на территории РФ и значительную часть затрат, связанных со съемочным процессом.