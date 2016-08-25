Горно-Алтайск, 25 августа, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Исследователям в Республике Алтай удалось идентифицировать фрагмент кости животного, который был найден в апреле этого года в окрестностях села Майма. По заключению специалистов, этот фрагмент является частью конечности оленя, возраст находки — около 20−22 тыс. лет.

google-maps.ru Схема: котловины, террасы и места находок

Кости оленя были найдены одновременно в песчано-гравийном карьере на глубине 24 метров. Одновременно с этим был обнаружен и хорошо сохранившийся бивень мамонта. «Тот факт, что бивень и кости оленя были обнаружены в одном месте, еще раз подтверждает гипотезу о гибели животных во время сильнейшего наводнения, произошедшего в Горном Алтае около 20 тыс. лет назад», — сказали ИА REGNUM в республиканском Министерстве культуры.

Отметим, что в окрестностях Маймы ранее были найдены бивни трех мамонтов, а также мамонтенка. Был найден бивень мамонта и в Шебалинском районе Республики Алтай.

Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай Бивень мамонта

Специалисты Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай полагают, что мамонты, чьи останки теперь находят, были погребены в толще гравия во время так называемого «великого потопа», произошедшего 20−22 тысячи лет назад в результате прорыва огромного озера, которое находилось в Чуйской котловине на юге современной Республики Алтай. Это была одна из величайших природных катастроф мирового масштаба, утверждают некоторые ученые. Тогда же, например, в результате катаклизма образовались высокие многоступенчатые террасы у Ини в Онгудайском районе.

Елена Кобзева Вид на Ининские террасы с вертолета

Впрочем, с этой гипотезой и датировкой «потопа» согласны не все. Так, исследователи из Института геологии и минералогии СО РАН в ходе одной из экспедиций на Алтай установили, что в последние 90 тысяч лет в долинах рек Чуи и Катуни не происходило никаких катастрофических событий, и они были благоприятны для проживания древнего человека.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Ининские террасы в Республике Алтай

Последнее оледенение имело место на Алтае более 50 тысяч лет назад, считает профессор Новосибирского госуниверситета, доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников. Тогда ледники выходили с гор в долины, перекрывали, запечатывали «горлышки» межгорных котловин и запирали стоки рек. В результате в котловинах накапливалась вода, образовывались естественные водохранилища. Впоследствии, когда лед таял, или землетрясение разрушало ледяную плотину, вся накопившаяся вода сбрасывалась вниз в долину. Такие гигантские наводнения или, как их еще называют, гляциальные суперпаводки, впервые были описаны на примере американского палеоозера Миссула. «То же самое происходило в Горном Алтае. Чуйская и Курайская котловины были запечатаны ледниками. Когда ледяная плотина разрушалась, в долины обрушивались, согласно вычислениям ученых, тысячи кубических километров воды. Глубина потока достигала 400−500 метров, вода шла по долинам Чуи и Катуни, переливалась через водоразделы в соседние долины и выбрасывалась на территорию Западно-Сибирской равнины. За несколько суток вода проходила весь путь от Чуйской котловины до сегодняшнего Новосибирска (около 800 км — прим. ИА REGNUM ). Это было катастрофическое событие», — говорит ученый.