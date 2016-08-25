«Нефть подает сигналы SOS»
Москва, 25 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Нефть по-прежнему остается под давлением. Котировки марки Brent 24 августа в моменте достигали отметки 49,16 доллара за баррель. Дополнительным негативным фактором стали опубликованные данные по коммерческим запасам в США от EIA, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«При прогнозе снижения на 0,46 млн баррелей, запасы выросли на 2,5 млн. При этом был отмечен и рост запасов бензина, что свидетельствует о падении спроса на топливо по мере приближения завершения сезона активного вождения в Штатах. Единственным позитивным моментом в отчете можно назвать падение объемов добычи, несмотря на продолжающийся рост числа работающих буровых установок», — пояснила Рогова.
«Таким образом, без дополнительных катализаторов Brent может продолжить снижение, нацеливаясь на поддержку в области 48,25», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 августа, мировые цены на нефть не показывают единой динамики и колеблются, поскольку инвесторы продолжают оценивать неоднозначные данные о росте запасов черного золота и снижении добычи в США от министерства энергетики страны. Так, по состоянию на 06:43 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,04% — до $49,03 за баррель. Нефть марки WTI дорожала на 0,04% — до $46,79.
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