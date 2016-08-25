Москва, 25 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Нефть по-прежнему остается под давлением. Котировки марки Brent 24 августа в моменте достигали отметки 49,16 доллара за баррель. Дополнительным негативным фактором стали опубликованные данные по коммерческим запасам в США от EIA, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При прогнозе снижения на 0,46 млн баррелей, запасы выросли на 2,5 млн. При этом был отмечен и рост запасов бензина, что свидетельствует о падении спроса на топливо по мере приближения завершения сезона активного вождения в Штатах. Единственным позитивным моментом в отчете можно назвать падение объемов добычи, несмотря на продолжающийся рост числа работающих буровых установок», — пояснила Рогова.

«Таким образом, без дополнительных катализаторов Brent может продолжить снижение, нацеливаясь на поддержку в области 48,25», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 августа, мировые цены на нефть не показывают единой динамики и колеблются, поскольку инвесторы продолжают оценивать неоднозначные данные о росте запасов черного золота и снижении добычи в США от министерства энергетики страны. Так, по состоянию на 06:43 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,04% — до $49,03 за баррель. Нефть марки WTI дорожала на 0,04% — до $46,79.

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