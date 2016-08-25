Лондон, 25 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Учёные Университета королевы Марии (Лондон) вычислили новую ближайшую к Земле планету земного типа: небесное тело находится на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды красного карлика Проксима Центавра. Ей дали название «Проксима b», сообщает журнал «Nature».

bykst Планета. Космос

Отмечается, что эту планету учёные отнесли к разряду экзопланет — то есть расположенных за пределами Солнечной системы. Астрономы начали получать сведения об этих планетах сравнительно недавно — на протяжении последних 25 лет. С тех пор открыто порядка тысячи экзопланет.

Комментируя новое открытие, учёный университета Гильем Англада-Эскуде отметил следующее: «Поиск внеземной жизни начинается только сейчас».

Параметры планеты: масса — 1,3 от массы Земли, период обращения вокруг «солнца» — 11 дней. На планете возможно наличие жидкой воды. Есть ли на планете атмосфера, пока не установлено.