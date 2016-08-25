Москва, 25 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Российский рубль падает вслед за нефтяными котировками. Котировки пары USD/RUB достигали уровня 64,93. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, по-прежнему не на пользу российской валюте играют и ожидания по риторике Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«И даже фактор налогового периода сейчас не слишком меняет ситуацию, хотя традиционно в это время растет спрос на рублевую ликвидность», — отметила Рогова.

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«При условии, что Brent продолжит снижение, пара USD/RUB 25 августа может продолжить рост. Тем более, что в этот день будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США и сильная статистика пойдет явно на пользу доллару», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа биржевой курс доллара в начале торгов поднимался выше отметки в 65 рублей. Утром доллар США поднимался до 65,07 рубля, но позже снизился до 64,93. По сравнению с предыдущим закрытием курс вырос на 33 копейки. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 26 копеек — до 73,33 рубля. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 25 августа — курс доллара США составляет 64,81 рубля, курс евро — 73,47 рубля.