Москва, 25 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги по рублю к иностранным валютам 24 августа завершились в минусе. Курс доллар/рубль вырос на 0,55%, до 65,17 руб., евро/рубль — 0,38%, до 73,35 руб. Российская валюта оказалась под давлением на фоне дешевеющей нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Падение цен на «чёрное золото» усилилось после публикации релиза Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. На новостях стоимость марки Brent скорректировалась на 2,36%, до уровня $48,66 за баррель, что позволило американской валюте подняться выше 65 руб.

Иран не принял решение, участвовать в сентябрьских переговорах производителей нефти в Алжире или нет. Без этой информации цена на нефть может вернуться к $48,45, что негативно скажется на динамике курса рубля.

В настоящее время негативная динамика цен на нефть является ключевым фактором ослабления российской валюты. Нефть сорта Brent торгуется в диапазоне 40 центов девять часов в ожидании прорыва верхней ($49,15) или нижней ($48,75) границ. Если прорыв вверх — рубль укрепится, вниз — подешевеет.

Сегодня, 25 августа, в России пройдут основные налоговые платежи (НДПИ, акцизы и НДС). Так как компании подготовились к ним, то фактор налогового периода перестаёт оказывать поддержку национальной валюте.

В центре внимания находится пятничное выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Трейдеры рассчитывают от неё узнать по поводу повышения ставки. Намёки на повышение ставки до конца года вызовут укрепление доллара и ослабление рубля. Если 25 августа курс доллар/рубль на торгах в Европе останется торговаться выше отметки 65 рублей, то стоит готовиться к повышению курса до 65,80 рубля.