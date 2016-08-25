Челябинск, 25 августа, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Власти Челябинской области собираются активно бороться за внешние рынки. Для помощи экспортоориентированным компаниям планируется создать Центр поддержки экспорта, кроме того, в планах — старт образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Всё это было анонсировано вице-губернатором Русланом Гаттаровым на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Рынок. 1923-24

На пресс-конференции вице-губернатор, курирующий вопросы экономики, рассказал о развитии и поддержке несырьевого экспорта, а также его значимости для развития малого и среднего предпринимательства.

«Экспорт — это расширение рынка. Поддержка несырьевого экспорта, а к сырьевому мы относим в первую очередь углеводороды, металл, — это задача, которую поставил перед нами президент, за исполнением которой внимательно смотрит Борис Александрович Дубровский. И в рамках этой работы мы уже достаточно продолжительное время работали со структурами, которые будут заниматься экспортом. Раньше это было ЭКСАР, которое через серию итераций превратилось в Российский экспортный центр (РЭЦ). Задача достаточно простая — вывести наших производителей в конкурентную среду, чтобы они смогли конкурировать со своими (извините за тавтологию) конкурентами в мире за рынки, которые существуют вне пределов нашей страны», — сообщил Руслан Гаттаров.

В ходе пресс-конференции была отмечена важность поставок на экспорт с целью повышения устойчивости работающих предприятий при расширении рынков сбыта. Вялость на внутреннем рынке, кризисные явления, по мнению спикеров пресс-конференции, — хороший повод обратиться к мировым рынкам для сбыта своей продукции.

«Что касается главных рынков сбыта несырьевого, сейчас для России — это Европа. Для решения сложностей, возникающих у компаний, которые собираются выйти на внешние рынки, анонсирован совместный образовательный проект челябинского МЭРТ и Российского экспортного центра.

Отметим, Челябинская область вошла в число 12 пилотных регионов, где реализуется образовательный проект АО «РЭЦ» по организации экспортной деятельности российских предприятий. От Челябинской области будет отобрано 60 представителей малого и среднего бизнеса, которые в течение четырех месяцев будут обучаться на бесплатных курсах по различным вопросам внешнеэкономической деятельности. Прием заявок для участия в проекте пройдет с 15 августа по 9 сентября. Образовательная программа включает восемь курсов: основы экспортного проекта, маркетинг, межкультурная бизнес-коммуникация, таможенные, логистические, правовые, финансовые и налоговые аспекты. Курсы проведут специалисты по внешнеэкономической деятельности, обученные в РЭЦ.

По данным правительства Челябинской области, в 2015 году внешнеторговый оборот региона составил $4 317,4 млн. Это 74,4% к аналогичному периоду 2014 года. 82,6% всего объёма экспорта составляют чёрные и цветные металлы, также на экспорт идут продукция машиностроения, товары народного потребления, минеральные изделия и т.д. Среди основных экспортёров «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский металлургический комбинат», «Челябинский электрометаллургический комбинат» и т.д.