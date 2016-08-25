Пхеньян, 25 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты, который был произведён с подводной лодки в Японском море 24 августа, «огромным успехом», сообщило агентство ЦТАК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты с восточного побережья. Он обратился к инженерам и учёным, занимающимся военными разработками, чтобы они уделяли больше внимания развитию средств доставки ядерных боеголовок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баллистическая ракета в Японском море была запущена КНДР с подводной лодки 24 августа. Предыдущий пуск баллистической ракеты был проведён 3 августа.

За этими событиями последовала реакция со стороны руководства ряда стран: прежде всего, Японии, Китая, Южной Кореи. 24 августа премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Пхеньян нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН, а пуск ракеты — угроза для Токио.

В этот же день министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин надеется на благоразумие Пхеньяна: «Ситуация не должна получить продолжения». 24 августа было решено провести переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Китая, Японии и Южной Кореи.