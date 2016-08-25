Киев, 25 августа, 2016, 07:38 — ИА Регнум. США и ЕС должны ввести новые «ограничительные меры» в отношении России. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По мнению украинского лидера, санкции позволят удержать Москву за столом переговоров и послужат мотивацией для выполнения Минских соглашений.

При этом Порошенко добавил, что украинская сторона настаивает на принятии «дорожной карты», где были бы «обозначены конкретные шаги», которые необходимо выполнить России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя независимыми от киевской власти территориями. В ответ на это руководство Киева, пришедшее к власти после государственного переворота, объявило о начале «АТО» (антитеррористической операции) на территории Донбасса.

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