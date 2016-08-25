Москва, 25 августа, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Захвативший заложников в московском банке мужчина может избежать наказания, поскольку он добровольно отпустил людей, а также сам сдался полиции. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Наказание

«Непосредственно за захват заложников задержанному ничего не грозит, — сообщил источник. — В УК есть специальное примечание, что лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложников, освобождается от уголовной ответственности».

Собеседник агентства пояснил, что наказание предусмотрено только, если при захвате заложников были совершены другие сопутствующие преступления, к примеру, нанесение телесных повреждений, незаконный оборот оружия или другие.

По словам источника, у мужчины, захватившего отделение Citibank в центре Москвы, был лишь муляж бомбы. Никто не пострадал, так как он никого не бил.

«Никаких явных иных преступлений, о которых было бы известно на данный момент, не совершал, — пояснил собеседник. — Если следствие найдет, хотя бы формально, повод возбудить на него дело по другой статье, тогда он получит по полной как террорист».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в отделение Citibank в центре Москвы вошел неизвестный с привязанным к груди предметом, напоминающим взрывное устройство. Мужчина угрожал взорвать здание, держал четырех заложников. С мужчиной вступили в переговоры сотрудники правоохранительных органов.

Чуть позже злоумышленник освободил заложников и сдался полиции. «Бомба», которой он угрожал взорвать отделение банка, оказалась муляжом.

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