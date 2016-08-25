Якутск, 25 августа, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Госсоветник Якутии Андрей Борисов стал разменной монетой в войне между главой регионального отделения «Единой России» Александром Ноговицыным и ректором Северо-восточного федерального университета Евгенией Михайловой, возглавлявшей его избирательный штаб. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политконсультант Александр Шемелёв, комментируя отстранение провластного самовыдвиженца по одномандатному округу Якутии от участия в выборах в Госдуму РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Читайте также: Памфилова о предвыборной Якутии: «Беспрецедентное применение админресурса»

«Столкнулись интересы двух элит — старой гвардии в лице члена политсовета регионального отделения «Единой России», ректора Северо-Восточного федерального университета Евгении Михайловой и секретаря Якутского регионального отделения Александра Ноговицына. В этом тайном споре победил Ноговицын, а Андрей Борисов стал разменной монетой в этой войне», — считает эксперт.

Шемелёв напомнил, что Евгения Михайлова руководила всеми крупными избирательными кампаниями «Единой России» в Якутии, в том числе проведением праймериз весной. Поэтому она и возглавила штаб Андрея Борисова, который был призван заменить запрещённого в Якутии одномандатника от ЕР. Александру Ноговицыну оставили штаб регионального отделения партии.

«Ноговицын оказался в ситуации «властвует, но не правит», что явно не могло его устраивать, — отметил Александр Шмелёв. — Мы же понимаем, что руководство избирательной кампанией — это не только статус и показатель доверия к человеку, но и управление огромными, зачастую официально не учитываемыми средствами, проверить расходование которых очень сложно. То есть руководители кампании в связке с финансовым представителем имеют широкие возможности для личного обогащения».

Эксперт, в частности, обращает внимание на то, что главный бухгалтер СВФУ являлась финансовым представителем кандидата Андрея Борисова. При этом, по его мнению, Александр Ноговицын в эту финансовую схему никак не вписывался и использовался лишь как таран для сбора подписей и повышения авторитета ректора. Это стало причиной того, что глава регионального отделения правящей партии решил саботировать сбор подписей за выдвижение Андрея Борисова, сознательно предоставив в избирком Якутии некачественные документы, полагает эксперт.

Читайте также: Представители федерального ЦИКа попросили Якутию соблюдать законы

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы республики проводят проверку по поступившей в избирком Якутии жалобе на то, что заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова и ректор СВФУ Евгения Михайлова, занимающие госдолжности, принимали участие в сборе подписей.

Напомним, Андрей Борисов не был зарегистрирован кандидатом на выборы в Госдуму, так как процент недействительных подписей за него превысил установленные законом пределы. Решение об отстранении госсоветника республики от участия в выборах ЦИК Якутии принял только после того, как республику посетили представители федеральной избирательной комиссии, напомнившие регионалам о необходимости соблюдения закона. Озвучиваемое на заседании избиркома решение об отказе в регистрации Андрея Борисова. Евгения Михайлова сопровождала возгласами «Цирк! Кошмар! Ужас!».

Читайте также: «Цирк! Кошмар! Ужас!»: заседание ЦИК Якутии чуть не превратили в балаган