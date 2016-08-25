Новосибирск, 25 августа, 2016, 07:08 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года в Новосибирской области из продажи изъято более 400 тонн опасных продуктов, заявил на пресс-конференции 24 августа заместитель начальника регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

«Проведено свыше 18 млн экспертиз, из оборота изъято и направлено на утилизацию 422 тонны некачественного сырья и продукции», — сказал Гоппе, отметив, что речь идет о рыбе, молоке, яйцах и мясе. В продуктах животного происхождения были обнаружены возбудители паразитарных болезней и инфекционных заболеваний — бруцеллез, лейкоз, туберкулез.

При этом, по словам начальника новосибирского управления ветеринарии, на всех предприятиях — птицефабриках, мясокомбинатах, продовольственных рынках, ярмарках — работают подразделения управления. И их основной задачей является — обеспечение ветеринарно-санитарной оценки и экспертизы продукции животного происхождения. Сейчас регионе внедряется система электронной сертификации и с 1 января 2018 года вся продукция, проходящая ветеринарный контроль, должна будет сопровождаться электронным сертификатом. Специалисты уверяют, что это позволит досконально отследить состав продукта.

Стоит отметить, что в настоящее время областные правоохранительные органы выясняют местонахождение предприятий, выпускающих молочную продукцию с содержанием пальмового масла. По данным, которые сообщил журналистам руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов, пока известно о шести подозрительных молочных предприятиях, которые выпускают фальсификат. Организации зарегистрированы на территории региона, но по указанным адресам их найти не удалось. Речь идет о «Сибмолпродукте», «Новосибирскмолпродукте». Под подозрением также «Молторг», «Трансэкспедиция», «Экопродукт», «Торовый дом». В мае Роспотребнадзор РФ назвал шесть предприятий, на этикетках продукции которых было указано, что они зарегистрированы в Новосибирской области: «Искитимский молзавод», «МаслоПром-Н», «Новосибирск МолПрод», «Торговый объем», ПТК «Меркурий», «Молочная ферма».

«Мы работаем вместе с правоохранительными органами по этим предприятиям, чтобы понять, кто этим занимается. Есть надежда, что мы выйдем на реальных производителей», — цитируют Севастьянова «НГС.Новости».

В 2016 году в регионе было сделано около 130 проб молочных продуктов, в 27% случаев они оказались фальсификатами.

Отметим, что ранее новосибирские общественники провели свою независимую экспертизу качества продуктов и закупочной цены для организаций дошкольного и школьного питания. Выяснилось, что в областном центре социальной помощи семье и детям «Радуга» некоторая продукция не соответствует сертификации. Было исследовано порядка десятка образцов продуктов питания — молока, круп, мяса и др., а также изучены закупочные договоры. Результаты показали, что в центр «Радуга» поставляли фальсификат по завышенным ценам. К тому же, некоторые указанные производители в реальности просто не существуют.

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Однако, прокуратура Новосибирской области признала действия общественников по проверке незаконным. Ведомство напомнило, что уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, качества пищевых продуктов являются областные Контрольное управление, управления ФАС России, Роспотребнадзора и ветеринарии, надзор в этих сферах осуществляют также органы прокуратуры. Проведение проверок иными лицами вне зависимости от значимости разрешаемых ими задач и преследуемых целей незаконно. И, усмотрев, в действиях инициатора проверке — члена Общественной палаты — Евгения Митрофанова признаки самоуправства, материалы для решения о возбуждении дела об административном правонарушении направила в полицию.