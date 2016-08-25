Атланта, США, 25 августа, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Суд Джорджии признал виновным в намеренном нанесении тяжких телесных повреждений афроамериканца, который «застал» в своей спальне «влюбленную пару» гомосексуалистов, облил их кипятком и выгнал на улицу. Об этом 25 августа, со ссылкой на решение суда, сообщает NBC.

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Сообщается, что изначально обвинение требовало 80 лет заключения для Мартина Блэкуэлла, в результате действий которого два человека получили серьезные ожоги, однако судья ограничил срок заключения сорока годами.

Мартин Блэкуэлл, 48-летний афроамериканец, житель Колледж-Парка, штат Джорджия, проживал в доме со своей подругой Ким Фостерс. 12 февраля 2016 года, придя домой после ночной смены, он «застал» в своей спальне Энтони Гудена, 24-летнего сына Фостерс, и его друга, 21-летнего Маркеса Толберта. Происходящее, по словам адвокатов Блэкуэлла, вызвало культурный шок у представителя «старой школы мышления». Осужденный решил «вразумить» молодых людей, вылил на них кастрюлю с кипятком и выгнал из дома.