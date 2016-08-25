Хабаровск, 25 августа, 2016, 03:44 — ИА Регнум. В ходе всероссийского селекторного совещания, которое провела вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выяснилось, что 76% школ в Хабаровском крае не готовы к началу занятий. Об этом сообщил представитель МЧС. Региональные власти, в свою очередь, опровергли данные министерства чрезвычайных ситуаций, заявив, что готовность школ в крае составляет 91%.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

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По озвученной информации министра образования и науки на селекторном совещании в правительстве РФ, в России 550 школ находятся в преддверии учебного года в аварийном состоянии. И в этой цифре также фигурирует Хабаровский край.

Парламентарий Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова, считает, что проблемы подготовки учреждений образования к учебному году кроются в внесистемном подходе и отсутствии согласованности между различными службами и ведомствами.

«Я думаю, что большинство нареканий в канун 1 сентября имеется по линии пожарной охраны и может быть устранено до начала занятий. Но найти такую информацию в открытом доступе невозможно — в Хабаровском крае доступность информации находится на крайне низком уровне. Любая информация о проблематике совершенно закрыта. Тем не менее, на сегодняшний день у нас имеются серьезные проблемы по школам в Верхнебуреинском районе. Много — по школам в сельской местности. Есть и системные проблемы. Провели реструктуризацию учреждений образования, оставили людей без работы, без зарплаты. Дети далеко ездят учиться по холоду, по снегу, дождю. Кому хорошо? Не детям и не педагогам — точно. Подход должен быть с точки зрения целесообразности. Построили школы в Ванинском районе, в отдаленных селах — в Кенаде, в Тумнине. Они и на половину не заполнены. Села пустеют, дети там не рождаются. Потрачены сотни миллионов. Что будет, если через 5 — 10 лет эти села окончательно опустеют? Нужна согласованная работа министерств, ведомств. Нужно внимательно изучать ситуацию — если у села есть перспективы, то и школу строить необходимо. Если нет — нужно думать о переселении оставшихся людей. Есть ФЦП «Жилище», в ней предусмотрено переселение из отдаленных населенных пунктов вдоль БАМа. Но Хабаровский край в эту программу не вошел. Почему? Информации об этом в открытом доступе нет. А люди-то почему страдать должны?», — возмущена депутат Елена Грешнякова.

Вице-премьер Голодец поручила представителю правительства Хабаровского края составить «четкий график» устранения всех недочетов. Первоочередной план, нарушения по которому должны быть ликвидированы до 1 сентября, должен быть готов в течение 3 дней.