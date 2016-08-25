Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Пропавший в День вулкана на Камчатке 24-летний Александр Антоненко, после нескольких дней поиска, обнаружен мертвым. Правоохранительные органы проводят проверку по факту его смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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По информации МЧС региона, тело молодого человека обнаружено примерно в трех километрах от площадки празднования Дня вулкана.

«В поисках участвовали более 20 человек — спасатели и волонтеры. Работали три кинологических расчета. Мы применяли и «беспилотник». Тело нашла одна из наземных групп. Погибшего доставили в краевой центр», — пояснили спасатели.

Следов насильственной смерти на теле парня не обнаружено. В ближайшее время судмедэксперты должны дать заключение о причине смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Антоненко пропал в День вулкана 21 августа, в воскресенье. Только 23 августа знакомые парня обратились в полицию, которая, в свою очередь, запросила помощи спасателей. По имеющимся данным, молодой человек во время праздника поссорился с друзьями и один ушел в сторону леса, больше его не видели.