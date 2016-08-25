Лондон, 25 августа, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Парламентская комиссия заявила об ответственности интернет-гигантов за размещаемый на сайтах экстремистский контент и необходимости введения «антиисламистской цензуры». Об этом 25 августа, со ссылкой на доклад парламентариев Англии, сообщает The Telegraph.

Доступ

Сообщается, что парламентская комиссия, занимающаяся расследованием преступлений, связанных с пропагандой экстремистских идей в интернете, пришла к выводу, что интернет-гигантам Facebook, Twitter и Google «не выгодно» закрывать доступ к исламистскому контенту, так как он пользуется большой популярностью. Парламентарии отметили, что, по их сведениям, в отношении многих экстремистских роликов в «Ютубе», групп в «Фейсбуке» и аккаунтов в сети микроблогов «Твиттер» администрации ресурсов поступали жалобы пользователей, которые в большинстве случаев остались без внимания.

Депутаты считают, что вопрос «антиэкстремистской цензуры» и ответственности интернет-гигантов за контент должен быть решен законодательно — в противном случае, как говорится в докладе, Интернет «будет жить по законам Дикого Запада».

Вопрос ограничения контента экстремистского содержания в Интернете стал темой широкого общественного обсуждения в Англии после ареста известного в стране мусульманского активиста и проповедника Аньема Худари.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа суд Лондона выдвинул Худари обвинение в использовании средств массовой информации для пропаганды экстремистских идей, проповеднику грозит до 10 лет лишения свободы. Следствием установлено, что обвиняемый призывал к «войне за «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), а также размещал в YouTube видеообращения, в которых клялся в верности «халифу» Абу Бакру аль-Багдади и призывал «праведных» мусульман следовать его примеру.