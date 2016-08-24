Москва, 25 августа, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии 24 августа нарушался семь раз на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Хауш-Дуара, Эр-Рихан, Дума, Замалька, Хараста и Джаубар. В провинции Латакия вооружёнными формированиями группировки «Ахрар аш-Шам» осуществлены миномётные обстрелы района горы Абу-Али», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения огня.

«В течение суток в городе Алеппо террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня и миномётов кварталы Хай-эль-Ансари, Беньямин и Лерамон, южные фермы, торговый центр «Кастелло», очистные сооружения и район горы Телль-Джобекжа», — говорится в информационном бюллетене.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Мардж-Султан, Хараста, Хауш-Насри, Замалька, Джаубар, Дума и Бахария, а также фермы населённого пункта Хан-эш-Ших. В провинции Хомс были обстреляны населённые пункты Телль-Сальхаб, Умм Эс-Сердж-Шамали, Тайр-Маала, Тиснин и Эль-Гасбия, а также район аэродрома в провинции Хама, информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.