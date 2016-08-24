Вашингтон, 25 августа, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Удар авиации США по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вблизи сирийского города Ракка, нанесённый 23 августа, мог привести к жертвам среди гражданского населения, сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США.

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Как говорится в распространённом сообщении, целью бомбардировки был «оружейный объект террористов» вблизи Ракки. По информации Пентагона, в момент атаки в указанный район въехало «невоенное транспортное средство», и произошло это уже после того, как была сброшена бомба.

Видеонаблюдение за районом проведения операции велось в режиме реального времени, что позволяет сделать вывод о том, что «находившиеся в автомобиле люди вследствие удара могли погибнуть», отметило CENTCOM.

В сообщении указывается, что произошедшее будет рассматриваться на уровне специальной совместной рабочей группы, которая определит, «требуется ли проводить расследование» инцидента.

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