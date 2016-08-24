Рим, 25 августа, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Италии достигло 159 человек, сообщает 25 августа издание The Globe and Mail.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Помощь выжившим

Сообщается, что спасателями официально объявлено о 159 погибших в результате катастрофы, в зоне обрушения зданий продолжается поиск людей. Несколько тысяч человек размещены в палаточных лагерях, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил об экстренном заседании Кабинета министров, которое примет решение о мерах помощи жертвам землетрясения.

По сообщениям официальных лиц, которые приводит издание, катастрофа уже близка по последствиям к разрушительному землетрясению 2009 года, в котором погибли 300 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной Италии. Толчок магнитудой 6,2 балла произошел в 4:36 по московскому времени возле города Аккумоли, в 120 километрах к востоку от Рима. В результате землетрясения произошли обрушения зданий, погибли десятки человек, многие до сих пор находятся под завалами — так, спасатели продолжают бороться за жизнь 70 человек в городе Аматриче, которые находятся под руинами отеля.