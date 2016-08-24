Нью-Йорк, США, 25 августа, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Астрономы обнаружили в ближайшей к нам звёздной системе Альфа Центавра планету, схожую с Землёй, которая может оказаться пригодной для жизни. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981. СССР За штурвалом космического корабля

Сообщается, что диаметр планеты, официальное название которой ещё не дано, всего в 1,2 раза превышает диаметр Земли, а по массе она в 1,3 раза тяжелее нашей планеты.

Учёные допускают существование на планете атмосферы и полагают, что средняя температура на её поверхности составляет минус 30−40 градусов Цельсия.

Обнаруженная планета вращается вокруг самой близкой к Солнцу звезды Проксима Центавра, на расстоянии, которое позволяет допускать наличие на ней воды в жидком виде. По данным учёных, один год на планете длится 11,2 суток.

Вместе с тем, отмечается, что достоинства обнаруженной планеты могут быть нивелированы рядом недостатков. Так, не исключается, что поддержанию пригодных для жизни условий может помешать её близкое расположение к Проксима Центавре и исходящая от звезды ультрафиолетовая и рентгеновская радиация. Кроме этого, планета может быть повёрнута к звезде только одной из сторон, что также делает её непригодной для обитания.

Окончательный вердикт, как отмечают астрономы, может быть сделан только после запуска более мощных телескопов, а также отправки зонда к планете.