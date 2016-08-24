Торсхавн , Дания, 25 августа, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Гренландия, Фарерские острова и Исландия намерены сотрудничать еще теснее и выработать единую позицию по общим внешнеполитическим и торговым вопросам. Об этом, как сообщили сегодня, 25 августа, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Фарерских островов, договорились министры иностранных дел Пол Михельсен (Фарерские острова), Лилья Альфредсдоттир (Исландия) и Виттус Куйяукитсок (Гренландия).

Арктика

Значение региона, в котором расположены Исландия, Гренландия и Фарерские острова, возрастает, многие удаленные географически страны проявляют к нему интерес, уверены министры. «Чтобы должным образом защищать интересы своих народов, чрезвычайно важно, чтобы три страны (несмотря на статус автономий, Гренландия и Фарерские острова находятся под суверенитетом Дании — прим. ИА REGNUM ) действовали вместе и тесно сотрудничали в торговле и внешней политике по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес», — говорится в совместном заявлении.

На встрече члены трех делегаций констатировали, что политическая реальность меняется, на что реагировать необходимо сообща. В частности, как считают на Фарерских островах, не исключено, что напряжение между Западом и Россией будет нарастать, и НАТО решит расширять сеть баз в северной Атлантике, при этом роли Гренландии, Исландии и Фарер в будущих конфликтах будут схожими.

Как отметила исландский политик Унна Бра Конрадсдоттир, трем малым «странам» необходимо объединиться, чтобы иметь большее влияние, когда речь идет о развитии Арктики.

Что касается внешней торговли, то министры сошлись во мнении, что выход Великобритании из Евросоюза затрагивает экономические интересы их «стран», и сторонам необходимо выработать единую позицию также по этому вопросу.

По итогам встречи было решено, что совместная рабочая группа подготовит проект соглашения о сотрудничестве, займется оценкой возможностей создания торгового совета Западных Северных стран, а также оценит возможности сотрудничества с третьими государствами.

Кроме того, стороны решили, что с 2017-го года будут регулярно проводить встречи на уровне министров иностранных дел. Первая из них состоится в Исландии.

Напомним, Гренландия, Фарерские острова и Исландия, бывшая до Второй мировой войны под суверенитетом Дании, в 1985-м году создали Западный Северный парламентский совет для сотрудничества. Организация, ныне переименованная в Западный Северный совет, призвана продвигать общие интересы ее членов, способствовать сохранению культуры народов, осуществлять эффективный природный менеджмент. По замыслу создателей форума, объединившись, Исландии, Гренландии и Фарерским островам будет легче отстаивать свои интересы в крупных региональных организациях: Северный совет, Арктический совет и др.