Париж, 25 августа, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози считает «буркини» «провокацией исламистов» и будет бороться за его запрет во Франции. Об этом 25 августа, со ссылкой на заявление Саркози во время его встречи со сторонниками, сообщает Associated Press.

etrenard Мусульманка

По словам Саркози, «буркини», мусульманский купальник, закрывающий большую часть тела и головы, является чуждым явлением для светской страны. Бывший президент считает, что распространение «буркини» способствуют радикализации ислама и подрыву мира и безопасности во Франции.

Николя Саркози заявил, что планирует участвовать в предстоящих президентских выборах, — в случае победы он готов запретить «буркини» и другие виды мусульманской одежды на всей территории Франции.

Сообщается, что, в случае участия Николя Саркози в выборах, его основным конкурентом станет «правый» французский политик Марин Ле Пен. Журналисты склонны считать, что с этим связано все более частое употребление бывшим президентом «националистической риторики» — Саркози уже высказывался за запрет «отдельного меню» для мусульман и иудеев во французских школах, а также за отказ в предоставлении французского гражданства детям, рожденным в семьях нелегальных мигрантов.