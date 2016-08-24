Дамаск, 25 августа, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Журналистам стали известны предварительные результаты расследования «газовых атак» в Сирии, проведение которого год назад начали эксперты Организации объединенных наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 25 августа, со ссылкой на заявление официального представителя группы экспертов, сообщает Associated Press.

Флаг ООН

По словам представителя Франции в ООН Алексиса Ламека, группе, расследовавшей «газовые атаки» во время сирийского конфликта, удалось найти доказательства применения химоружия в трех из девяти случаев, о которых сообщали очевидцы. В двух инцидентах эксперты ООН и ОЗХО обвиняют правительственные войска — речь идет о применении хлора во время боестолкновений в городе Талменес 21 апреля 2014 года и в городе Сармин 16 марта 2015 года. Организаторами третьей газовой атаки, применения иприта в Алеппо 21 августа 2015 года, Ламек назвал «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) — исламисты были «единственной организацией, имевшей возможность совершить газовую атаку».

Алексис Ламек заявил, что Совет Безопасности ООН обязательно примет меры на основе окончательного доклада ООН и ОЗХО — применение боевых отравляющих газов является военным преступлением, и все виновные в «газовых атаках» должны быть установлены и наказаны.

«Когда речь идет о применении химического оружия, оружия массового уничтожения, мы не можем позволить себе быть слабыми, и Совет безопасности будет действовать», — заключил представитель Франции в ООН.

Сообщения о газовых атаках в Сирии поступают регулярно. Так, последним предполагаемым случаем применения химического оружия, о котором сообщало ИА REGNUM, стало отравление хлором 59 жителей Алеппо 11 августа 2016 года. Об инциденте сообщили врачи госпиталя Аль-Кудс, ответственность за применение боевого хлора не взяла на себя ни одна сторона конфликта.