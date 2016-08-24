Минск, 25 августа, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 24 августа принял посла Литвы Андрюса Пулокаса по случаю вручения им копий верительных грамот и обсудил с ним «весь спектр вопросов повестки дня белорусско-литовских отношений, включая проблемные темы», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Излишняя эмоциональность

«Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что наблюдающаяся в последнее время с литовской стороны эмоциональность при обсуждении проекта строительства Белорусской атомной электростанции уляжется, — сказано в официальном сообщении. — Белорусская сторона приветствовала бы нахождение формата конструктивного белорусско-литовского взаимодействия по этому вопросу, который отвечал бы духу добрососедских отношений и не оказывал влияние на другие направления двустороннего сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, делегаты состоявшейся 23 августа в Вильнюсе международной конференции о «последствиях Белорусской АЭС для Европы в сфере геополитической и ядерной безопасности» решили, что БелАЭС грозит уничтожить всё живое не только в Литве, но и в других странах Прибалтики, Скандинавии и во всей Центральной Европе. В частности, музыковед Витаутас Ландсбергис обвинил руководство Белоруссии в «ядерном терроризме» и других преступлениях, заявив, что литовцы должны «помочь найти и изменить место строительства». Выпускница московской Академии общественных наук при ЦК КПСС Даля Грибаускайте, в постсоветский период порвавшая с компартией и ныне занимающая должность президента Литвы, также поделилась своими фобиями с участниками мероприятия.