Москва, 25 августа, 2016, 01:29 — ИА Регнум. В центре Москвы вечером 24 августа 2016 года здание отделения «Ситибанка» на Большой Никитской улице захватили. Мужчина, на груди которого висела коробка с торчащими проводами, взял в заложники четверых человек, угрожая взорвать банк. Захватчик требовал переговоров с полицией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у захваченного отделения «Ситибанка»

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции по освобождению «Ситибанка»

Вскоре территорию банка оцепили сотрудники полиции, на место прибыли снайперы, саперы и спецназ. Движение по улице перекрыли.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции по освобождению «Ситибанка»

Сотрудники правоохранительных органов вели с мужчиной переговоры, затем захватчик стал отпускать заложников, среди которых были сотрудники банка.

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В итоге злоумышленник сдался полиции, его увезли на допрос. Впоследствии выяснилось, что «взрывчатка» на его шее оказалась муляжом.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарники на территории захваченного «Ситибанка»

По предварительным данным установлена личность захватчка — это 55-летний бизнесмен-банкрот Арам Петросян, который накануне опубликовал в интернете видеообращение к президенту РФ, в котором объясняет свои мотивы захвата. В видео он рассказал о проблемах людей на грани банкротства и предупредил, что пойдет «на резкое резонансное нарушение уголовного кодекса РФ».

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Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.