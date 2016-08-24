Тегеран, 25 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Четыре катера «Корпуса стражей иранской революции» подошли на опасное расстояние к эсминцу США в Ормузском проливе, и вынудили американский корабль изменить курс. Об этом 25 августа, со ссылкой на заявление представителя американских военных, сообщает Reuters.

Commander, U.S. Naval Forces На эсминце «Нитце» ВМС США

Неназываемый чиновник Пентагона сообщил журналистам, что иранские военные «повели себя опасно и непрофессионально», так как их действия могли вызвать трагедию. По его словам, катера, которые двигались на большой скорости, подошли к американскому кораблю ближе чем на 250 метров, и если бы эсминец «Нитце» не изменил курс, все закончилось бы кораблекрушением.

«Инцидент мог привести и к дипломатическому протесту, но Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с Ираном», — заключил американский военный чиновник.

По мнению собеседника журналистов, «Корпус стражей исламской революции», которому принадлежали суда, «прогнавшие» американский эсминец из ормузского пролива, действуют «отдельно» от иранских военных, и с особым подозрением относятся к США.