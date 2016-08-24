Иранцы «прогнали» эсминец США из Ормузского пролива
Тегеран, 25 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Четыре катера «Корпуса стражей иранской революции» подошли на опасное расстояние к эсминцу США в Ормузском проливе, и вынудили американский корабль изменить курс. Об этом 25 августа, со ссылкой на заявление представителя американских военных, сообщает Reuters.
Неназываемый чиновник Пентагона сообщил журналистам, что иранские военные «повели себя опасно и непрофессионально», так как их действия могли вызвать трагедию. По его словам, катера, которые двигались на большой скорости, подошли к американскому кораблю ближе чем на 250 метров, и если бы эсминец «Нитце» не изменил курс, все закончилось бы кораблекрушением.
«Инцидент мог привести и к дипломатическому протесту, но Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с Ираном», — заключил американский военный чиновник.
По мнению собеседника журналистов, «Корпус стражей исламской революции», которому принадлежали суда, «прогнавшие» американский эсминец из ормузского пролива, действуют «отдельно» от иранских военных, и с особым подозрением относятся к США.