Киев, 24 августа, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что у бывшей диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко нет никакого политического опыта и видения путей выхода из кризиса. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает телеканал RT.

tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Тимошенко напоминает, что Савченко никогда не была политиком. «Она никогда не проходила школу, необходимую для понимания глубины творения государства, глубину путей выхода из кризисов, она совершенно не знает международной политики, она многих вещей не понимает — и это абсолютно нормально, потому что она военный и прошла совершенно другую школу», — сказала «газовая принцесса».

Напомним, Тимошенко использовала Савченко, когда та сидела в российский тюрьме, как знамя предвыборной кампании партии «Батькивщина». В итоге Савченко, будучи обвиняемой по делу об убийстве двух журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, — находясь в российском СИЗО, заочно стала депутатом Верховной рады.

После того как Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы, её помиловал президент Российской Федерации Владимир Путин. Помилование было произведено в рамках обмена Савченко на двух российских граждан, которые были осуждены на Украине.

Савченко вернулась на Украину и заняла свое место в Верховной раде. Многие её высказывания шокировали украинскую общественность. В частности, она заявила, что необходимо прекратить военную операцию в Донбассе и вступить в прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.