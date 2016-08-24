Москва, 24 августа, 2016, 23:16 — ИА Регнум. В Москве мужчина, захвативший отеление «Ситибанка» на Большой Никитской, сдался полиции и отпустил заложников. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение, в котором он отметил профессионализм сотрудников полиции при освобождении заложников банка от захвата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники полиции у здания «Ситибанка»

«Полиция в операции освобождения заложников и аресте преступника действовала профессионально и оперативно. Спасибо», — написал мэр.

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На данный момент здание банка оцеплено. Движение автотранспорта по Большой Никитской улице, которое было закрыто после информации о захвате банка, восстановлено, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 24 августа в 18:45 мужчина угрожал устроить взрыв в отделении «Ситибанка» на Большой Никитской. У злоумышленника на шее была привязана коробка, из которой торчали провода. По предварительным данным личность захватчика определена — это бизнесмен Арам Петросян, который накануне опубликовал в сети свое видео-обращение, в котором он призывает оказывать помощь людям, которые находятся на грани банкротства.