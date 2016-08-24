Рим, 24 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Отель Roma в городе Аматриче может стать большой братской могилой для многих туристов после сильных подземных толчков, которые разрушили города центральной Италии в первые часы 24 августа 2016 года. В отеле 40 номеров, все на момент землетрясения были заполнены туристами, приехавшими в Аматриче для участия в фестивале пасты.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Выжившие

Отель Roma открыл свои двери в 1897 году, сразу же вписав свое имя в историю итальянской кухни. Усилиями четырех поколений владельцев на протяжении более 100 лет отель в Аматриче стал храмом макаронных изделий, известного и любимого во всем мира рецепта — аматричаны, блюда, которое берет свое название от названия города Аматриче в провинции Риети. Мэр города, Серджио Пироцци рассказал спасателям, что 70 человек могут находиться под обломками здания. Надежды найти кого-либо в живых тают с каждым часом, но спасатели продолжают работу под светом фонарей. На вечер 24 августа из-под обломков отеля спасители смогли достать живыми всего трех туристов, позже были извлечены два трупа. Сколько точно людей могут оставаться под завалами, неизвестно.

По последней статистике департамента гражданской защиты населения, на вечер 24 августа известно о 120 погибших в разрушенных городах, тысячи человек остались без крова. Еще на закончено строительство палаточных городков, люди вынуждены ожидать на улице под открытым небом. На место трагедии прибыл премьер-министр Италии Маттео Ренци, который провел экстренное совещание со спасателями и пообещал найти «средства, чтобы восстановить разрушенные города».

Напомним, что мощное землетрясение силой в шесть баллов по шкале Рихтера произошло в областях центральной Италии в ночь на 24 августа. Землетрясение ощущалось в центральных городах Италии — Риме, Флоренции и Болонье. Разрушения зафиксированы в областях Лацио, Марке, Умбрия. Полностью разрушены города Аматриче, Аркуата, Пескара-дель-Тронто.