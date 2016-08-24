Нью-Йорк, США, 24 августа, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает проверить потенциально новую информацию, в том числе из Южной Африки, о таинственной авиакатастрофе 1961 года, в которой погиб бывший генсек ООН Даг Хаммаршёльд.

Даг Хаммаршёльд

Пан Ги Мун обратился к Генеральной Ассамблее ООН с тем, чтобы или он сам или орган в составе 193 стран-членов назначил «видного деятеля или деятелей», чтобы осуществить проверку и «определить масштаб, который должно принять дальнейшее расследование».

В ноябре 2015 г. Генассамблея единогласно приняла резолюцию, призывающую все страны, особенно США, Великобританию и ЮАР, обнародовать информацию о катастрофе на территории современной Замбии. В то время Хаммаршёльд участвовал в миротворческой миссии в ставшем тогда независимым Конго.

Члены ООН должны «придерживаться полной правды» о смерти шведского дипломата, добавил действующий генсек.