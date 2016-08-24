Москва, 24 августа, 2016, 22:41 — ИА Регнум. В Москве произошел захват банка на Большой Никитской улице. Вечером 24 августа в здание вошел мужчина и начал угрожать взорвать банк. В помещении в этот момент находились трое работников учреждения и один посетитель. Полицией было организовано оцепление места происшествия. После случившегося в сети интернет начали появляться комментарии очевидцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление у отделения «Ситибанка»

По словам пользователей социальной сети Instagram, захват здания произошел в конце рабочего дня:

@nikita_dvurechenskii_ «Работаешь такой в подвале, а на верху в 50 метрах банк грабят»

@alex_shipitsin «Вот так вот возвращаешься домой с работы, а тут банк захватывают и угрожают»

@tonytesssla «#захват #банка в заложники»

@foxy_kate_ «Какой-то идиот захватывает банк… как-то надо выбираться с работы… говорят все перекрыто»

@juicy_lux «Продолжаю работать, но что-то не по себе. Напротив через дорогу захват заложников в Ситибанке»

@alexandra_b «При одной только мысли охватывает ужас»

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Как ранее сообщала пресс-служба МВД столицы, в 18:45 неизвестный мужчина с неким предметом на шее зашел в отделение «Ситибанка» по адресу: улица Большая Никитская, дом 15, корпус 1. На место оперативно прибыли специалисты-саперы. Территория оцеплена, со злоумышленником разговаривала группа переговорщиков. Позже мужчина отпустил всех четырех заложников и сдался полиции.