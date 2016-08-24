Москва, 24 августа, 2016, 22:25 — ИА Регнум. В Москве мужчина, захвативший отделение «Ситибанка» на улице Большая Никитская, сдался сотрудникам полиции, его погрузили в машину и увезли, заложников отпустили, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция у здания «Ситибанка»

Территория банка оцеплена, движение перекрыто. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина угрожал взорвать здание банка, держал четырех заложников. С ним вступили в переговоры сотрудники полиции.

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Ранее стала известна личность захватчика. По данным СМИ, ссылающимся на источник в правоохранительных органах, захватчик — это бизнесмен Арам Петросян.