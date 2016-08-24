Гуково, Ростовская область, 24 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Выплаты шахтерам, которые объявили голодовку в Ростовской области из-за долгов по зарплате, начнутся с 25 августа и будут проходить через ОАО «Региональная корпорация развития». Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с инициативной группой голодающих шахтеров.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

«Это по моей просьбе сторонняя организация «Региональная корпорация развития» начнет выплаты. Это начало процесса, посмотрим, как они идут. Мы сейчас выплачиваем до 50 млн рублей», — подчеркнул Василий Голубев.

По его словам, погасить 300 млн задолженности перед более чем 2 тысячами человек за счет областного бюджета нет возможности, так как это не предусмотрено законом.

«Этот механизм не предусмотрен законом о банкротстве. Это способ смягчить проблему», — пояснил заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков.

Вместе с тем губернатор Ростовской области сообщил, что он дал распоряжение региональным Минфину и Минтруда разработать механизм включения резервного фонда.

«Например, это будет соглашение между управляющими, людьми, министерством на то, что люди согласны на компенсации. Я веду переговоры с другими бизнесменами, чтобы процесс выплат не прекращался», — добавил Василий Голубев.

Как пояснили сами горняки, голодовку они прекращать не собираются, ожидая полного погашения задолженности, передает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтеры ГК «Кингкоул» объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышает 300 миллионов рублей. Заведующий отделом территориального комитета российского профсоюза угольщиков Гуково Ростовской области Юрий Чебураков сообщил журналистам, что всего в голодовке участвуют более 100 человек.