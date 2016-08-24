Москва, 24 августа, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян, захвативший отделение «Ситибанка» в Москве, сдался полиции. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции по освобождению «Ситибанка»

Бомба, которой он угрожал взорвать отделение банка и четырех заложников, оказалась муляжом. Когда он отдал коробку спецназу, в ней оказалась соль.

До этого сообщалось, что захватчик отпустил всех заложников.