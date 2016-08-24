Захватчик отделения «Ситибанка» отпустил всех заложников и сдался спецназу
Москва, 24 августа, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян, захвативший отделение «Ситибанка» в Москве, сдался полиции. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба МВД.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Работа полиции по освобождению «Ситибанка»
Бомба, которой он угрожал взорвать отделение банка и четырех заложников, оказалась муляжом. Когда он отдал коробку спецназу, в ней оказалась соль.
До этого сообщалось, что захватчик отпустил всех заложников.